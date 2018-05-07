سيد علي يكشف تفاصيل خطيرة وراء مذبحة الرحاب

إيمان هاني
عقب الإعلامي سيد علي، على واقعة مذبحة الرحاب التي وقعت أمس الأحد وراحة ضحيتها أسرة كاملة مكونة من الزوج والزوجة وثلاثة أبناء قائلا: "الدين وراء مقتل أسرة بالكامل".
وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم" قائلا: "لازم نسمع أو نقرأ عن مذبحة الرحاب نقول "اللهم اكفنا شر الدين وقهر الرجال".
وتابع: "للأسف الناس اللي اتعودت علي المعيشة في مستوي معين ويتفاجأوا بمستوى آخر بيلجأوا لديون، وبتكون نهايتهم السجن أو الموت"
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