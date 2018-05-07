سيد علي يكشف تفاصيل خطيرة وراء مذبحة الرحاب

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السجون

الحدث اليوم

سيد علي

حضرة المواطن

عقب الإعلامي سيد علي، على واقعة مذبحة الرحاب التي وقعت أمس الأحد وراحة ضحيتها أسرة كاملة مكونة من الزوج والزوجة وثلاثة أبناء قائلا: "الدين وراء مقتل أسرة بالكامل".

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم" قائلا: "لازم نسمع أو نقرأ عن مذبحة الرحاب نقول "اللهم اكفنا شر الدين وقهر الرجال".

وتابع: "للأسف الناس اللي اتعودت علي المعيشة في مستوي معين ويتفاجأوا  بمستوى آخر بيلجأوا لديون، وبتكون نهايتهم السجن أو الموت"

شاهد الفيديو..

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