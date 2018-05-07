عريقات يطالب الدول بمقاطعة حفل نقل "السفارة"

07 مايو 2018 - 10:17 ص

طالب، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، ممثلي الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني بمقاطعة حفل نقل السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وقال عريقات في بيان صحفي، إن “المشاركة في حفل الافتتاح يضفي الشرعية على قرار غير شرعي وغير قانوني، ويعزز الصمت على سياسات الاحتلال”.

ووصف عريقات المشاركة في الحفل بـ “المشاركة في جريمة انتهاك حق الشعب الفلسطيني بعاصمته السيادية واستباحة أرضه”.

وتابع “تصر واشنطن على انتهاج سياسة تشجيع الفوضى الدولية وتجاهل القانون الدولي، باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها”.

وبين أن تلك الخطوة “ستفشل تحقيق سلام شامل وعادل”.

وتعتزم الولايات المتحدة نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، منتصف مايو الجاري، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل (14 مايو 1948).

وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضباً في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.