تطورت جديدة فى طعن قهوجى عاكس فتاة

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أظهرت تحقيقات نيابة الوراق طعن سائق توك توك، قهوجى بـ"مطواة" فى رقبته، بسبب معاكسته شقيقته بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وردت معلومات لمباحث الجيزة، يفيد بتعرض قهوجى  بطعنة فى منطقة الرقبة من قبل سائق توك توك نقل على أثرها إلى المستشفى.

وبينت التحقيقات، أن سائق توك توك، أقدم على طعنه بسبب معاكسته شقيقته، حيث ذهب إليه وتشاجر معه وطعنه بمطواة فى رقبته.


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