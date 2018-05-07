رد قوي لـ"سيد علي" على صور أولاد مبارك مع طنطاوي

07 مايو 2018 - 10:22 ص

رفض الإعلامي سيد علي التعليق على الصور التي جمعت بين أولاد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمشير محمد طنطاوي في إحدى المناسبات العامة .

وقال علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "بصراحة أنا مش هعلق مش هقول حاجة، لكن الصورة بمليون تعليق".

وأضاف علي: "بس لازم نفتكر إن اللي عين الميشر طنطاوي هو حسني مبارك لأكثر من 20 عاما وظهور مع أولاد مبارك "جمال وعلاء" في فرح نجل المدرب شوقي غريب أمر مش مفاجئ".

وتابع: "الناس كلها علقت وقالت حاجات كتير، لكن الصورة وحدها بمليون تعليق".

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