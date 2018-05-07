رد قوي لـ"سيد علي" على صور أولاد مبارك مع طنطاوي

إيمان هاني
رفض الإعلامي سيد علي التعليق على الصور التي جمعت بين أولاد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمشير محمد طنطاوي في إحدى المناسبات العامة .
وقال علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "بصراحة أنا مش هعلق مش هقول حاجة، لكن الصورة بمليون تعليق".
وأضاف علي: "بس لازم نفتكر إن اللي عين الميشر طنطاوي هو حسني مبارك لأكثر من 20 عاما وظهور مع أولاد مبارك "جمال وعلاء" في فرح نجل المدرب شوقي غريب أمر مش مفاجئ".
وتابع: "الناس كلها علقت وقالت حاجات كتير، لكن الصورة وحدها بمليون تعليق".
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