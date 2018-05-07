موعد والقنوات الناقلة للقاء الزمالك والإسماعيلي

07 مايو 2018 - 10:26 ص

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي، في السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، وتذاع المباراة عبر قنوات ON Sport وDmc Sport والنيل للرياضة.

الزمالك يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على الإنتاج الحربي في الدقائق الأخيرة، ويسعي الجهاز الفني بقيادة خالد جلال في تحقيق الفوز من أجل الصعود للمباراة النهائية.

على الجانب الآخر يسعي الدراويش لتحقيق الانتصار هو الآخر، والعودة مجددًا للبطولات بعد غياب سنوات طويلة، خاصة أنه حقق الوصيف لبطل الدوري هذا العام.