تعليق جريء لـ"الإبراشي" على انخفاض مستوى صلاح

07 مايو 2018 - 10:28 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على انخفاض مستوى محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني خلال المباريات السابقة قائلا: "المصريين يعانون من حالة من القلق الشديد بسبب انخفاض مستوى صلاح".

وأضاف "الإبراشي" من خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، أن إرتباط المصريين الشديد بمحمد صلاح جعلهم يصابون بالقلق خاصة أنهم يتابعون مباريات "ليفربول" بسببه.

وتابع الإبراشي قائلاً: "النجومية بتطلع وبتنزل، عشان كده الناس بقي عندها قلق شديد، بسبب إن ده رابع ماتش يبقي مستوي صلاح فيه منخفض جدًا ليس بالشكل الذي ننتظره، ليس مطلوب أن يبهرنا اللاعب في كل مباراة، ولكن انخفاض مستواه في 4 مباريات شىء يثير الشك".

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