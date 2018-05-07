ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

07 مايو 2018 - 10:29 ص

طرح محمد أمين، الكاتب الصحفى، عددا من التساؤلات حول ما تحمله الصورة التى انتشرت على السوشيال ميديا وتجمع بين المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق ونجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى فرح نجل الكابتن شوقى غريب المدير الفنى بالمنتخب المصرى لكرة القدم سابقا، وقال: "ما هو السر الذى قاله المشير لجمال وعلاء فهل كان المشير يريد أن يقول إنه فعل ما فعل تحت ضغط الثورة؟ وهل كان يريد أن يقول إنه لم يكن يملك من أمر الرئيس شيئاً؟ وهل كان يريد أن يقول إنه اكتفى بشهادته أمام المحكمة؟".

وتابع أمين خلال مقاله الذي نشر بالمصري اليوم تحت عنوان "ماذا قال المشير؟"، قائلا: "لا أتصور أن هذا اللقاء كان مرتباً بالمرة؟ لكنه أيضاً لم يكن مفاجأة، ولا مرفوضاً في هذه المناسبات يتساءل صاحب الدعوة إن كان وجود فلان يسبب حرجاً أم لا؟ هذا هو البروتوكول حتى لو كانت الدعوة على غداء أحياناً أتلقى أسئلة من هذا النوع هل لديك مشكلة في وجود فلان؟".

وتابع الكاتب الصحفي، أن جمال وعلاء، حين حدث اللقاء الأول مع المشير، مر أمام أعينهما شريط ذكريات الثورة أحداث 25 يناير، ثم تطور الأحداث فى 28 يناير ثم نزول الجيش وصدور البيانات العسكرية ثم يوم التنحى، وبعدها القبض على الرئيس وأسرته كل شىء مر كلمح البصر ذكريات أيام طرة والمعادى العسكرى، مرددا: "لكن كان هناك قدر كبير من التسامح لا أعرف أسبابه الآن! ويمكن استنتاج من هذه الصورة إن المشير كان يرسل سلاماً خاصاً إلى الرئيس مبارك أو إن كان يطلب ترتيب لقاء معه".