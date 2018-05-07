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ويقدم استقالته

نجم بوب عالمي يعترف بتحرشه جنسيًا بطالبة

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تاتسويا ياما غوتشي
تاتسويا ياما غوتشي

وكالات

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الحكومة

الوزراء

العاصمة

أشرف سلطان

قدم نجم البوب الياباني، تاتسويا ياما غوتشي، أحد أعضاء فرقة البوب الغنائية “طوكيو”، استقالته من وكالة جوني آند أسوشيتس، إحدى كبرى وكالات المواهب اليابانية، بعد اعترافه بتقبيل طالبة في الثانوية بالقوة.

وجاء إعلان وكالة “جوني آند أسوشيتس″ في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أن قال تاتسويا ياماغوتشي للوكالة إنه “عقد العزم” على الاستقالة من تمثيلها.

وقدم المغني البالغ من العمر 46 عاما استقالته إلى أعضاء الفرقة الأربعة الآخرين في طوكيو في30 أبريل الماضي. كما تم تسليمها إلى رئيس الوكالة جوني كيتاجاوا في نفس اليوم، وفقا لما ذكره رئيس فرقة “طوكيو” شيجيرو جوشيما.

يذكر أن ياماغوتشي انحني وبكى بعمق في مؤتمر صحفي أواخر الشهر الماضي عندما اعتذر عن تقبيل الفتاة في منزله في فبراير عندما كان في حالة سكر.

وظهر هذا الادعاء بعد إحالته إلى الادعاء العام في أواخر أبريل.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن الاتهامات أسقطت الأسبوع الماضي عندما سحبت الفتاة بيانها بعد تسوية خارج نطاق المحاكم.

وتعتبر قضية ياماغوتشي هي الأحدث في سلسلة من قضايا سوء السلوك الجنسي التي انتشرت في اليابان.

وفي أواخر أبريل، اعترفت وزارة المالية بأن كبير موظفيها، غونيتشي فوكودا، تحرش جنسيا بمراسلة تلفزيونية. لكن فوكودا نفى هذه المزاعم واستقال من منصبه.

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