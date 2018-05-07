صيدلي يقود عصابة للتنقيب عن الآثار فى المنوفية

07 مايو 2018 - 10:30 ص

ألقت الأجهزة الأمنية في المنوفية القبض على 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزل قديم بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد ببلاغ من أهالى قرية شبرا بلوله دائرة مركز منوف يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل مهجور بذات الناحية .

وبالفحص تبين أن المنزل مشيد بالطوب اللبن وآيل للسقوط على مساحة 100 متر تقريباً ملك ورثة "ت. م. ع"، وتلاحظ وجود حفر داخل إحدى ‏الغرف بعمق 8 أمتار طول ومتر ونصف بعرض متر ونصف وتم ضبط كل من "م .خ. ا" 22 سنة، سائق توك توك، ومقيم أم بيومى ‏شبرا الخيمة قليوبية، وشقيقه 27 سنة، مؤهل متوسط ومقيم شارع الإمام الحسين شبرا الخيمة قليوبية، و"ع.م.ا" 44 سنة، مؤهل ‏متوسط ومقيم شارع فتحى شاكر شبرا الخيمة قليوبية، و"م ص ع" 31 سنة، سائق ومقيم شارع طه حسين شبرا الخيمة قليوبية، و"م .س. ا" 28 سنة، فنى تكييف ومقيم المطرية القاهرة، و"و .خ. م " 46 سنه، صيدلى ومقيم بقرية جريس ‏دائرة مركز أشمون . بمواجهة المذكورين قرروا بقيام أحد الورثة "م ص ح" المقيم بقرية طملاى دائرة المركز "لم يستجوب" ‏بالإتفاق معهم على الحفر مقابل مبلغ مالى قدره 300 جنيه يوميًا.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5067 جنح مركز منوف لسنة 2018 وكلفت ‏إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.