» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"

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علقت الدكتورة مليكة زرار الداعية الإسلامية، على تقديم الراقصة الاستعراضية سما المصرى برنامجا دينيا خلال شهر رمضان، "كأن طعنة قد نالت من قلبي".

 وأضافت زرار في مداخلة هاتفية لبرنامج "عم يتساءلون" المذاع على فضائية "ال تي سي": "هي خلصت، بجد كفاية، مبقاش غير الرقاصين، لا أحد يتجرأ على أي تخصص، والرقاصين بيعملوا برامج دينية، لكن العيب مش عليهم ولكن العيب على القناة، دي فتنة ومهلة، الإسلام بريء من كل ذلك".

 وتابعت: "على الشعب أن يفيق ويمنع عرض مثل تلك البرامج وعلى كل القنوات الفضائية رفض بث البرنامج الذي تقدمه سما المصرى لأنه تسيب وهزل".

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