"صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا

07 مايو 2018 - 10:32 ص

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه بينما يستعد ليفربول للمباراة الأكبر في هذا الموسم، ظهر تطور مثير للقلق حول كيفية تأثير شهر رمضان المبارك على نهائي دوري البطال أوروبا، حيث سيواجه ليفربول نادي ريال مدريد الاسباني في العاصمة الأكروانية، كييف.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن فريق الريدز حجز مكانه في نهائي بطولة أوروبا، بعد هزيمته لروما بـ7 أهداف مقابل 6 لروما، إذا أحرز كلا الفريقين 13 هدفًا في مباراتين الذهاب والإياب .

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الألماني يورجن كلوب يأمل في الفوز السادس ببطولة أوروبا ويضيف إلى تاريخ النادي اللامع، لكنه سيواجه عائق في هذه المباراة، وهو صيام قنبلتين الهجوم في الفريق، هم: السنغالي ساديو ماني والأفريقي محمد صلاح .

وأوضح التقرير أن في كييف، سيحدث غروب الشمس حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في يوم المباراة النهائية، أي بحوالي 50 دقيقة قبل انطلاق المباراة.

في المقابل طالب البعض في ليفربول بعدم صياح "ماني" و"صلاح" هذا اليوم وتعويضه بعد شهر رمضان، حيث يرون أن الصيام مع التدريبات مرتين في اليوم سيؤثر على أداء مهاجمي الريدز في مباراة مهمة، كنهائي أوروبا .

ولفتت الصحيفة إلى أن خلال مقابلة مع السنغالي ساديو ماني، في ديسمبر 2016 ، تحدث "ماني" عن تفانيه لدينه الإسلام، والأهمية التي يلعبها في حياته، حيث قال: "الدين مهم جدا بالنسبة لي. أنا أحترم قواعد الإسلام وأصلّي خمس مرات في اليوم".

أما بالنسبة إلى "صلاح"، فقد اعترف المصري خلال لعبه مع نادي "تشيلسي" الإنجليزي، أنه يجد صعوبة في موازنة رمضان مع جدول زمني للموسم الجديد.

وقال "صلاح" لموقع النادي على الإنترنت: "كان شهر رمضان صعبًا بعض الشيء بالنسبة لي، لأننا كنا نخوض تدريبين كل يوم، كان الجو حاراً للغاية ولعبت في جميع المباريات".

وتابع: "لم أستطع شرب الماء حتى الساعة 9.30 مساء، عندما تتدرب مرتين في اليوم، تنخفض مستويات الطاقة لديك في المرة الثانية، لكن هذا يعني الكثير بالنسبة لي لذلك أنا سعيد للغاية وأشعر أنني بحالة جيدة".

بينما يري ألبرتو مورينو، الظهير الأيسر لليفربول، انه يجب إفطار "صلاح"، إذ قال "صلاح رجل لا يصدق، إنه يقدم موسمًا غير عادي أعتقد أن صلاح يتدرّب 20 % لأنه يخاف من الإصابة"، مضيفًا: "صلاح الآن مقبل على شهر رمضان، سوف يغير نظام أكله وشربه، إنه شيء لا أستطيع القيام به".