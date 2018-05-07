  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
تريزيجيه

شاهد.. "تريزيجيه" يتصدر قائمة الأفضل في تركيا

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

ضحايا مذبحة الرحاب

شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

صورة الخبر

"صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا

الدولار

الدولار يسجل 17.68 جنيه

تجسس

حماس تكشف أكبر شبكة تجسس إسرائيلية

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" عن انخفاض الأسعار في مصر

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

آخر الأخبار

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نشأت الديهي: "طز في المعونة الأمريكية"

#

ساندرا نشأت تكشف كواليس جديدة عن لقائها بـ"السيسي"

#

إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات

#

معلومات عن محاورة الرئيس أبرزها.. رسالة "إنتى متبرجة"

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن صحيفة "المونيتور" الأمريكية قالت إن الكونجرس الأمريكي علق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرًا إلى أن الصحيفة أكدت أن أمريكا ستفرج عن المعونة، بعد إلغاء مصر قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه لا علاقة بأمريكا بقانون الجمعيات الأهلية، الذي

أقره البرلمان المصري، موضحًا أن قرار مصر مستقل، ولن نقبل بتدخل أحد في الشأن المصري.

وأكد "الديهي"، أن مصر ترفض كل الشروط الأمريكية لعودة المعونة، قائلا:  "طز في المعونة الأمريكية".

وتابع "الديهي": "مصر لديها شعب أقدم من الشعب الأمريكي والدولة الأمريكية والكونجرس الأمريكي بآلاف السنين".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين
» بث مباشر.. مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» تعرف على أسرع طريقة لتطويل شعرك
» "إدمان الجنس" حقيقة.. أم خرافة؟
» أمطار ورياح ترابية اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنانة عربية تظهر مع "ميسي"
» ستورمي دانييلز تواجه ترامب على الهواء
» سيدة تابعة للنهضة تفوز برئاسة بلدية العاصمة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر