بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

07 مايو 2018 - 10:35 ص

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن صحيفة "المونيتور" الأمريكية قالت إن الكونجرس الأمريكي علق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرًا إلى أن الصحيفة أكدت أن أمريكا ستفرج عن المعونة، بعد إلغاء مصر قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه لا علاقة بأمريكا بقانون الجمعيات الأهلية، الذي

أقره البرلمان المصري، موضحًا أن قرار مصر مستقل، ولن نقبل بتدخل أحد في الشأن المصري.

وأكد "الديهي"، أن مصر ترفض كل الشروط الأمريكية لعودة المعونة، قائلا: "طز في المعونة الأمريكية".

وتابع "الديهي": "مصر لديها شعب أقدم من الشعب الأمريكي والدولة الأمريكية والكونجرس الأمريكي بآلاف السنين".

شاهد الفيديو..