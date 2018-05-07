» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

07 مايو 2018 - 10:37 ص

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح بدأ يؤتي ثماره قائلاً: "سنشهد تحسنا في الاقتصاد في الفترة المقبلة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، أن هذا التحسن سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، كما سيعمل على زيادة في دخول المواطنين، موضحًا أنه في الفترة المقبلة سيكون الاهتمام بالقطاع الخاص لإتاحة فرص عمل.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك عدة نقاط هي محط اهتمام الحكومة في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك دعما من صندوق النقد الدولي، وسيكون هناك تسهيلات على الشريحة الرابعة والتي تقدر بـ2 مليار دولار.