بالفيديو.. تصريح صادم لـ"زيدان" عن الخلافة

07 مايو 2018 - 10:39 ص

قال يوسف زيدان، الكاتب والروائي، إن الرسول كان يدير شئون المسلمين بشرع الله، ولكن هذا لا يعني أنه كان خليفة، حسب قوله.

وأضاف "زيدان"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن كل الشعوب تحتاج إلى طريقة في الحكم، وهذا لا يوجد اختلاف حوله، ولكن الخلافة ليست أصل من أصول الإسلام.

وتابع الكاتب الروائي، أن الجماعة دائما تحتاج أي حاكم وإمام يدير أمورها لكن الخلافة ليست من أصول الإسلام .

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