بخور الناموس يقتل طفلين في الشرقية

07 مايو 2018 - 10:41 ص

كشف الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، عن تفاصيل وفاة طفلين بالشرقية بالبخور السام، مؤكدًا أنه إذا تم استخدام البخور بطريقة خاطئة يكون سامًا.

وأوضح "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن البخور عبارة عن مادة كيميائية سامة، وإذا استخدم في غرفة مغلقة يؤدي إلى الاختناق والوفاة، ناصحًا بتهوية الغرفة بعد استخدام البخور.

وشدد على ضرورة شراء البخور المرخص من وزارة الصحة والالتزام بطرق الاستخدام المحددة لها، مؤكدًا أن البخور المصنع في مصانع "بئر السلم" خطر على المواطنين.

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