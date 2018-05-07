رواية أمنية تستبعد انتحار بطل "مذبحة الرحاب"

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مفاجأة مدوية تقلب حادث "الرحاب" رأسًا على عقب

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة فى واقعة قتل أسرة الرحاب داخل فيلا الخاصة بهم قائلًا: "أن رجل الأعمال الذى عثر على جثتة اخرقته 3 رصاصات فى الرأس على الجبين مباشرة والطلقتين الثانية والثالثة أسفل الذقن في اتجاه الجمجمة".

وبين المصدر، أن الرصاصات تنفى واقعة الانتحار لأن الشخص المنتحر لا يستطيع إطلاق أكثر من رصاصة على نفسه، موضحًا أن ما حدث في تلك الواقعة، هو عملية قتل لرجل الأعمال وأسرته.

وأضاف المدير أن رجل الأعمال المقتول كان على خلافات مالية تطورت حتى أصبحت محاضرًا وأحكام قضائية تطارده، بالإضافة إلى أنها تطورت إلى رسائل تهديد من قبل أصحاب المديونيات، وتبين ذلك من فحص تليفون المجني عليه، بحسب"الوطن".


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