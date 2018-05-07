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400 مليون مساهمة مجتمعية في القطاعات الحيوية والخدمية ببنى سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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صرح المهندس شريف حبيب بأن المشاركة المجتمعية خلال العاميين الماضيين شهدت تقدمًا ملحوظًا وتحقيق رقم هام ومحوري في تنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة التنموية على أرض المحافظة والتي وصلت قيمتها إلى 400 مليون جنيه.

وانتهجت المحافظة هذا الأسلوب في كثير من المشروعات والمبادرات باعتبارها مفتاح الإنجاز الأسرع وشريكا مهما فى عملية تحقيق التنمية وعاملا رئيسيا لإيجاد حلول وبدائل غير التقليدية في المجالات الحيوية ورصد تقرير أنشطة مؤسسات المجتمع المدني خلال عامي 2016 و2017 عددا من المشروعات الخدمية والتنموية والتي تدفع بجهود تحسين مستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي حيث ساهمت مؤسسة مصر الخير في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة .

 ووصل جملة إسهامات المؤسسة في دعم هذه القطاعات خلال الفترة العاميين الماضيين إلى 107 ملايين جنيه وذلك في العديد من القطاعات من الصحة والتعليم والسكن والتدريب والمشروعات الصغيرة وغيرها "والتي من أهمها المشاركة في مشروع سترة لتحسين بيئة السكن وساهمت مؤسسة نهضة بني سويف "وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المحلي داخل المحافظة" في تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في العديد من القطاعات الحيوية ، حيث بلغ اجمالي مساهمات المؤسسة 89 مليون جنيه وهى أعلى نسبة مشاركة لها في عامين مقارنة بالأعوام السابقة .


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