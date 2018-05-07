» تعرف على أسرع طريقة لتطويل شعرك

07 مايو 2018 - 11:00 ص

تبحث حواء باستمرار عن طريق لطويل شعرها فهو يعتبر تاجا من الجمال تتباهي بها.

وهناك عدة طرق ووصفات لإطالة الشعر، منها..

تمشيط الشّعر:

احرصي على تمشيط الشّعر بمشط له أسنان واسعة كي لا يسبّب تقصّف الشّعر، وابدئي بتمشيط الشّعر من الأطراف، ثمّ إلى الأعلى ناحية فروة الرّأس.

قناع البيض:

حيث يساعد البيض على إطالة الشّعر، وإعطائه مظهراً لامعاً، نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكبريت، والمعادن، والفيتامينات الضّرورية للشّعر، اكسري بيضيتين وضعي البياض على شعرك لتغذيته، ويمكنك خلط الصّفار مع زيت الزّيتون، واستخدامه كبلسم للشعر.

إراحة الشّعر:

احذري أن تجعلي شعرك مشدوداً طوال النّهار والليل، بل جرّبي تغيير تسريحة الشّعر التي اعتدت عليها بواحدة تريح الشّعر.

الغذاء المتوازن:

احرصي على تناول الأطعمة التّالية مثل: الكبدة، والبيض، والسّمك، واللبن، والجوز، والكاجو، والبندق، واللوز، وفول الصّويا. العادات السّيئة: تجنّبي التّدخين، والمبالغة في تناول الشّاي، والقهوة، والمياه الغازيّة.

خلطات تساعد في تطويل الشعر

خلطة الخردل

المكوّنات: ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل. ملعقتان من الماء الدّافىء قليلاً. 3 ملاعق من زيت الزّيتون. بيضة واحدة.

طريقة التّحضير: امزجي ملعقةً واحدةً من مسحوق الخردل مع القليل من الماء الدافىء ( من ملعقتين إلى 3 ملاعق يكون كافياً )، وأضيفي الماء بحسب الحاجة لتتحكمي في العجينة، ولجعلها متماسكة. ثمّ أضيفي 3 ملاعق من زيت الزّيتون، وبيضةً واحدةً، واخلطي المكوّنات معاً حتّى تحصلين على عجينة ناعمة.

يمكنك تطبيق خلطة الخردل على جذور شعرك الجافّ وغير المغسول، واتركي الخلطة على رأسك من 3 إلى 5 دقائق. يمكنك تكرار هذه الخلطة مرّة أسبوعيّاً لمدّة تصل إلى 7 أسابيع.

ومن فوائد هذه الخلطة أنّها تعمل على زيادة الدّورة الدّموية في فروة الرّأس، كما يعمل زيت الزّيتون على إطالة وتغذية الشّعر.

خلطة البيض وزيت الزّيتون

المكوّنات: بيضة واح، ملعقتان من زيت الزّيتون. ملعقتان من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التّحضير:

اخلطي المكوّنات جيّداً، وضعيها على شعرك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسلي شعرك جيّداً بالماء، ويمكنك في خطوة إضافيّة أن تضيفي ملعقتين من خلّ التّفاح إلى لتر من الماء، وذلك لتحصلي على بريق ولمعان رائع، وفي النّهاية اغسلي شعرك بشامبو طبيعيّ.

خلطة العسل

المكوّنات: صفار بيضة. ملعقة كبيرة من العسل الطّبيعي. ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

طريقة التّحضير: اخلطي المكوّنات جيّداً حتّى تتمازج، ثمّ استخدمي الخلطة لتدليك فروة رأسك وجذور شعرك جيّداً. ثمّ اتركيها لمدّة 30-40 دقيقة على شعرك، بعد ذلك اشطفي شعرك جيّداً بالماء البارد.

خلطة زيت اللوز

المكوّنات: ملعقة من الماء. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من الخميرة. ملعقة من فيتامين E .

طريقة التّحضير: امزجي المكوّنات جيّداً، وضعيها بعد ذلك على شعرك، ثمّ قومي بغسله جيّداً.

خلطة المايونيز

المكوّنات: ملعقتان من زيت الخروع. ملعقتان من المايونيز. نصف ملعقة من زيت الزّيتون. صفار بيضة واحدة.

طريقة التّحضير: اخلطي المكوّنات جيّداً، ثمّ ضعيها على شعرك لمدّة 5 ساعات تقريباً حتّى يصبح ناعماً تماماً، ثمّ اشطفي شعرك بالماء جيّداً.

خلطة زيت جوز الهند

المكوّنات: بيضة. ملعقتان من زيت الزّيتون. ملعقتان من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التّحضير: اخلطي هذه المكوّنات جيّداً، ثمّ ضعيها على شعرك لمدّة 15 دقيقةً، ثمّ اشطفي شعرك جيّداً، واغسلي شعرك بالشّامبو.

خلطة زيت الثّوم

المكوّنات: ملعقة من زيت الثّوم. ملعقة من زيت الخروع. ملعقة من زيت جوز الهند. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من زيت الصّبار.

طريقة التّحضير: اخلطي المكوّنات جيّداً حتى تتمازج، ثمّ ضعي الخلطة على شعرك لمدّة لا تقلّ عن 15 دقيقةً، ثمّ قومي بغسل شعرك جيّداً. خلطات عشبيّة زيت الحشيش: حيث يعتبر من الزّيوت النّافعة لفروة الرّأس، قومي بعمل حمّام زيت لشعرك من زيت الحشيش، ثمّ اشطفي شعرك جيّداً، كرّري العملية على المدى الطّويل لتلاحظي الفرق. الخبّيزة: اغلي الخبّيزة واستحمّي بها؛ فهي تقوّي الشّعر، وتعمل على المساعدة في إطالته.