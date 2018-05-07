3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

07 مايو 2018 - 11:04 ص

لاتزال جريمة مذبحة قتل رب أسرة و4 آخرين تلقى بتبعاتها داخل المجتمع المصرى، فالجريمة ربما لم تكن الأولى من نوعها، لكنها تحمل خبايا وغموض حتى الآن.

الروية الأولى، تشير إلى أن رب الأسرة (مقاول) أقدم على قتل جميع أفراد العائلة لمرورة بأزمة مالية حادة عصفت به ثم أطلق النيران على نفسه، وهذا من خلال اتصال هاتفى قبل الجريمة هدد خلاله "المقاول" المتصل بأنه سيقتل نفسه بالرصاص إذا عاود الاتصال مرة أخرى.

أما الرواية الأخرى، فعلل أصحابها أن الجريمة ارتكبت بدافع الانتقام، بسبب الديون والخلافات المالية التي كانت بين رب الأسرة وآخرين وصلت إلى المحاضر والمحاكم، معللين بأن الرجل كان مدينا للكثيرين بأموال.

أما الرواية الثالثة، فتشير إلى أنها جريمة القتل كانت بدافع السرقة أقدم فيها شخص على قتل جميع الأسرة أثناء تنفيذ الجريمة، إلًا أن (المقاول) عثر عليه وعلى وجهه وسادة، وأن إطارات السيارة الخاص به فارغة الهواء.

وكانت مصادر أمنية كشفت تفاصيل جديدة فى واقعة قتل أسرة الرحاب داخل فيلا الخاصة بهم قائلًا: "رجل الأعمال الذى عثر على جثتة اخرقته 3 رصاصات فى الرأس على الجبين مباشرة والطلقتين الثانية والثالثة أسفل الذقن في اتجاه الجمجمة".

وبين المصدر، أن الرصاصات تنفى واقعة الانتحار لأن الشخص المنتحر لا يستطيع إطلاق أكثر من رصاصة على نفسه، موضحًا أن ما حدث في تلك الواقعة، هو عملية قتل لرجل الأعمال وأسرته.

وأضاف المدير أن رجل الأعمال المقتول كان على خلافات مالية تطورت حتى أصبحت محاضر وأحكام قضائية تطارده، بالإضافة إلى أنها تطورت إلى رسائل تهديد من قبل أصحاب المديونيات، وتبين ذلك من فحص تليفون المجني عليه، بحسب"الوطن".