» بث مباشر.. مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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التفتيش

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لمراسم تنصيب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مجددًا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت تقارير إلى أن المنظمين يخططون لمراسم تنصيب تتم دون صخب ودون إقامة حفل باذخ فى الكرملين، وفى 2012، كان يسير موكب بوتين سريعا فى شوارع موسكو فى طريقه إلى حفل تنصيبه الثالث فى الكرملين.

لكن هذه المرة، يتوقع أن يلتقى بوتين فقط بالمتطوعين الذين شاركوا فى حملة انتخابه.
شاهد البث المباشر..


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