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شاهد.. "تريزيجيه" يتصدر قائمة الأفضل في تركيا

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

محمد الخرو

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أعلن موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن قائمة اللاعبين الأفضل في الدوري التركي وتواجد اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي المحترف في نادي قاسم باشا على رأس القائمة.

وحصل محمود تريزيجيه على 7.57 - 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى الدورى التركى على مدار 32 جولة، وهو التقييم الذى لم يحصل عليه أى لاعب آخر.

وتفوق محمود تريزيجيه على ريكاردو كواريزما نجم منتخب البرتغال ونادى بشكتاش التركى الذى حل ثانياً قائمة أفضل اللاعبين فى مسابقة الدورى التركى الذى يتبقى على نهايته "جولتين".

وسجل محمود تريزيجيه "هدفين" وصنع 3 أهداف أخرى فى فوز قاسم باشا على طرابزون سبور بنتيجة 5-2، فى المباراة التى جمعتهما أول أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى التركى.

ورفع محمود تريزيجيه رصيده من الأهداف مع قاسم باشا إلى 16 هدفاً فى جميع المسابقات منها 13 هدفاً فى الدورى التركي، لينفرد بقائمة هدافى الفريق كما نجح فى صناعة 8 أهداف أخرى، علماً بأن النجم المصرى هو من تمكن من صناعة جميع أهدافه الـ16 التى سجلها فى جميع البطولات


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