ماهر عن المراقبة الأمنية :حياتى تشبه "سندريلا"

07 مايو 2018 - 11:15 ص

وصف أحمد ماهر، الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، قضاء قسط كبير من يومه في أداء المراقبة الأمنية المكلف بأدائها عقب الإفراج عنه من الحبس بتهمة التظاهر وإحداث أعمال عنف، بأنها تضحية يقوم بها من خلال مهام كثيرة ملتزم بها أمام أسرته يوميًا تمثل هرولة شاقة يمكن أن تكون فى فيلم سينمائى أو خيالى .

وقال ماهر خلال مقاله الذى نشر بموقع "بوستات مصر" تحت عنوان "in time ": "أفكار كثيرة أثارها فيلم سندريلا تشبه حياتى الشخصية وتعجب أحد أصدقائي من يومي الذي يشبه هرولة سندريلا في الحفلة قبل حلول منتصف الليل، هرولة من القسم صباحًا من أجل توصيل الأطفال للمدرسة، ثم هرولة للعمل، ثم هرولة لإعادة الأطفال من المدرسة، ثم هرولة لشراء احتياجات ضرورية أو إنهاء بعض الأوراق في ظل بطء حكومي وروتين قاتل، أو هرولة لزيارات مهمة أو لمقابلة صديق أو لرعاية والدتي أو لشراء أدوية أو لطلب طبيب أو عند العودة من جلسات العلاج الكيماوي".

وأضاف الناشط السياسي مرددًا: "فكرة الهرولة الدائمة قبل نفاد الوقت، والتضحية بأشياء مهمة أحيانًا لتحقيق أشياء ربما تكون أكثر أهمية في الفترة الزمنية المحدودة، قانون المراقبة الذي تم صياغته في أربعينيات القرن الماضي من أجل مراقبة اللصوص والبلطجية ليلا وأصبح يتم استخدامه كسجن مسائي وللتنكيل ببعض المعارضين".