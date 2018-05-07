  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

ماهر عن المراقبة الأمنية :حياتى تشبه "سندريلا"

الحياة السياسية

احمد ماهر
ماهر

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

صيدلي يقود عصابة للتنقيب عن الآثار فى المنوفية

#

أمن الجيزة يشن حملات مكبرة تستهدف بؤرًا إجرامية

#

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون في الجيزة

#

القبض على علاء الأسواني بمطار القاهرة

السجون

احمد ماهر

حركة 6ابريل

المراقبة الامنية

سندريللا

وصف أحمد ماهر، الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، قضاء قسط كبير من يومه في أداء المراقبة الأمنية المكلف بأدائها عقب الإفراج عنه من الحبس بتهمة التظاهر وإحداث أعمال عنف، بأنها تضحية يقوم بها من خلال مهام كثيرة ملتزم بها أمام أسرته يوميًا تمثل هرولة شاقة يمكن أن تكون فى فيلم سينمائى أو خيالى .

وقال ماهر خلال مقاله الذى نشر بموقع "بوستات مصر" تحت عنوان "in time ": "أفكار كثيرة أثارها فيلم سندريلا تشبه حياتى الشخصية وتعجب أحد أصدقائي من يومي الذي يشبه هرولة سندريلا في الحفلة قبل حلول منتصف الليل، هرولة من القسم صباحًا من أجل توصيل الأطفال للمدرسة، ثم هرولة للعمل، ثم هرولة لإعادة الأطفال من المدرسة، ثم هرولة لشراء احتياجات ضرورية أو إنهاء بعض الأوراق في ظل بطء حكومي وروتين قاتل، أو هرولة لزيارات مهمة أو لمقابلة صديق أو لرعاية والدتي أو لشراء أدوية أو لطلب طبيب أو عند العودة من جلسات العلاج الكيماوي".

وأضاف الناشط السياسي مرددًا: "فكرة الهرولة الدائمة قبل نفاد الوقت، والتضحية بأشياء مهمة أحيانًا لتحقيق أشياء ربما تكون أكثر أهمية في الفترة الزمنية المحدودة، قانون المراقبة الذي تم صياغته في أربعينيات القرن الماضي من أجل مراقبة اللصوص والبلطجية ليلا وأصبح يتم استخدامه كسجن مسائي وللتنكيل ببعض المعارضين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر