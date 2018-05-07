اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث ديرمواس

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المحكمة العسكرية

محاكمات متهمين

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تستانف  اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين فى أحداث عنف بمركز ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة

وقال المصدر إن المحكمة سوف تواصل الاستماع  إلى المرافعة عن باقى  المتهمين  فى القضية المتهم فيها 9 متهمين  فى اقتحام وحرق قسم شرطة  والسجل المدنى بمركز ديرمواس وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم  فى فترت متفاوتة وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة

 وقد  أسندت لهم  النيابة العسكرية تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محطورة والتحريض على العنف  وإثارة العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

      

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