  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

المنيا

غدًا.. جامعة لمنيا تحتفل بيوم الوفاء والعلم الثامن

قبلي وبحري

جامعة المنيا
جامعة المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

أوقاف المنيا تحتفل بليلة النصف من شعبان

#

«بنها» أول جامعة مصرية تحصل على «الأيزو 9001» لسنة 2015

#

غدًا.. لقاء مفتوح مع طلاب جامعة طنطا بالتعاون مع الاتحاد العربي

#

جامعة الإسكندرية تحتفل بيوبيلها الماسى 3 أيام

احتفالات

جامعة المنيا

محافظة المنيا

عيد العلم

تقيم جامعة المنيا غدًا الثلاثاء، احتفالية عيد العلم والوفاء الثامن  تحت رعاية  الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محيى الدين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، لتكريم علمائها والمتفوقين فى شتى التخصصات.

وأكد  أبو المجد فى تصريحات صحفية له اليوم أهمية تكريم العلماء والمتميزين بجامعة المنيا يعكس تقدير الجامعة  لعلمائها ومتميزيها، وتشجيعاً منها على مواصلة عطائهم كى يسهموا فى تحقيق النهضة ببلادنا وتقدمها.

وسيتم تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، والفائزين بالأبحاث الأكثر استشهادًا، وأفضل رسالة دكتوراه وأفضل رسالة ماجستير، والحاصلين على مشروعات بحثية، والباحث الحاصل على أعلى معامل تأثير للنشر العلمى الدولى، كما سيتم تكريم الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمى، وكلية العلوم الفائزة بأعلى نشر علمى دولي، إلى جانب تكريم الطالب والطالبة المثالية، كما سيتم تكريم أوائل الخريجين من كليات الجامعة، وأفضل طبيب وموظف وعامل مثالى على مستوى الجامعة، مضيفاً أنه ستمنح الجامعة هذا العام جائزة التميز والعطاء للدكتور ماهر مصطفى كامل رئيس جامعة المنيا الاسبق وجائزة الوفاء  للدكتور عبد الوهاب الناغى، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، وفاء لعطائه خلال فترة توليه النيابة بالجامعة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر