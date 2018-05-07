طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد

محمد الخرو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل إيراني يقلد صوت الراحل الشيخ عبد الباسط عبدالصمد ببعض آيات من سورة التكوير.
ونال الفيديو استحسان الكثير من النشطاء الذين تداولوه بتوسع وكانت أبرز تعليقاتهم:
قال ناشط: "الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيك وربى يحفظك خير خلف لخير سلف".
وتابع آخر: "الطفل الإيراني .. تبارك الرحمن".
شاهد الفيديو..
طفل يقلد الشيخ عبدالباسط ماشاء الله ?? pic.twitter.com/g5N2GMnord— شامل نيوز ???? (@liferdefempire) 6 مايو 2018
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