جودة: هذا ما تعانيه بلدة "يوسف إدريس" فى شهر ميلاده

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انتقد سليمان جودة، الكاتب الصحفى، الوضع الذى وصلت له قرية الكاتب والقاص الراحل يوسف إدريس "البيروم" التى تقع بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وتعانى من تدنى فى مستوى الخدمات العامة والصرف الصحى، مشيرًا إلى أن إدريس له مكتبة بالقرية تحمل اسمه والقرية التى كان هو يحلم بأن تعمل بيوتها بالطاقة الشمسية فى انتظار صرف صحى لم يدخلها بعد.

وأضاف جودة خلال  مقاله الذي نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "بلد يوسف إدريس" أن إدريس عاش حاملاً  رسالة إلى كل ركن فى البلد، وكان يعبّر عنها فى كل مكان، وبأعلى صوت، وكان اعتزازه بنفسه لا يجاريه شىء عنده إلا اعتزازه ببلده، وكان طموحه يكفى لتغيير العالم كله وكان دائم المطالبة بالإعمار.

ومضى الكاتب الصحفى قائلاً: "عاش نهرًا يتدفق، فلا يوقفه شىء، وجاءه يوماً شاب من كلية التربية فى بورسعيد، يشكو إليه أنهم فصلوه من الكلية لأنه أقام معرضاً فيها عن انتفاضة أبناء فلسطين، فخصص له «مفكرة يوسف إدريس»، التى كان يكتبها على نصف الصفحة فى «الأهرام»، كل ثلاثاء، وكتب عنه تحت هذا العنوان: أرجوكم.. افصلونى معه".

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