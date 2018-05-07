  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان

عرب وعالم

الرئيس ميشال عون لبنان
ميشال عون

وكالات

أخبار متعلقة
#

مهاتير محمد يترشح لرئاسة ماليزيا

#

ناخب يتعرض لـ"غيبوبة سكر" أثناء التصويت

#

بوتين يتصدر "الرئاسيات" بـ75% من الأصوات

#

"موسى": الطابور الانتخابي للمصريين بالكويت وصل إلى قطر

الانتخابات

سعد الحريري

ميشال عون

البرلمان اللبناني

الوطني الحر

تقدم تحالف "حزب الله" و"حركة أمل" في الانتخابات البرلمانية اللبنانية على تياري "الوطني الحر" و"المستقبل"، وذلك وفقا للنتائج الأولية.

كما تشير النتائج، التي حصل عليها مراسل الأناضول، من مصادر في مختلف الأحزاب، إلى ارتفاع حصة حزب القوات اللبنانية، بزعامة "سمير جعجع"، في المجلس النيابي.

ويحسب على تحالف حزب الله أمل كل من "الحزب القومي السوري الاجتماعي" وحزب "المردة"، بزعامة "سليمان فرنجية"، إضافة إلى عدد من المستقلين، يشكلون معًا أكثرية، يتوقع أن يتجاوز عدد مقاعدها 35 من أصل 128 مقعدًا في المجلس.

وينتمي إلى تيار "الوطني الحر"، رئيس البلاد، ميشال عون، ويرأس تيار"المستقبل"، بقيادة رئيس الوزراء، سعد الحريري.

ويتوقع مراقبون تشكيل هذا التحالف ائتلافًا مع تحالف "الوطني الحر"، الذي تشير النتائج إلى حصوله على 26 مقعدًا على الأقل، وهو ما سيقربهما من تشكيل حكومة بعيدًا عن التفاهم مع التيارات الأخرى.

وفي سابقة بالبلاد، حقق المجتمع المدني اختراقًا كبيرًا بمزاحمته اللوائح السياسية التقليدية، إذ تمكن من إيصال 7 مستقلين إلى المجلس، بينهم سيدتان.

وجاء توزيع المقاعد، وفق النتائج الأولية، كالتالي:

حزب الله: 13 مقعدًا

حركة أمل: 16 مقعدًا

الحزب القومي السوري الاجتماعي: 3 مقاعد

حزب المردة: مقعدان

مستقلون: 7 مقاعد

التيار الوطني الحر وحلفاؤه: 26 مقعدًا

تيار العزم بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي: 4 مقاعد

غير محسوم: 13 مقعدًا

الحزب الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط: 8 مقاعد

تيار المستقبل: 18 مقعدًا

القوات اللبنانية: 15 مقعدًا

حزب الكتائب بزعامة سامي الجميل: 3 مقاعد

وبعد إغلاق الصناديق، مساء أمس الأحد، أعلن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، تسجيل مشاركة ضعيفة في الاقتراع، بلغت نحو 49.20%.

وهذه أول انتخابات عامة تجرى في لبنان منذ 9 سنوات؛ حيث تم التمديد للبرلمان؛ بسبب خلافات بين الفرقاء على سن قانون انتخاب جديد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر