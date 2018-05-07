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ارتداء غيرك لحذائك الأسود في المنام مال حرام

تفسير الأحلام

حذاء
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت امرأة غيري ترتدي حذائي الأسود. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن و الحالة الإجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل.

كون امرأة غيرك ترتدى حذائك فقد تتعطلي عن سفر، والحذاء الأسود قد يدل على المال فاحرصي على مالك ولا تنفقيه إلا في موضعه الصحيح. وإن كنت موظفة فقد تنافسك زميلة لك على منصب وتكون لها الغلبة عليك. وإن كنت متزوجة فاحرصى على زوجك ولا تقصرى معه وكونى له كل شيء زوجةً وحبيبةً وصديقةً وأماً واختاً واحتويه وحافظى عليه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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