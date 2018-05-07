بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

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بلاغ ضد سما المصرى

المشاعر الدينية للمصريين

اهانة المشاعر الدينية

تقدم  طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا،، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية قيد تحت رقم 2974 لسنة 2018 ضد سما المصرى؛ اتهمها فيه بإهانة المشاعر الدينية للمصريين.

وقال فى بلاغه، انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لسما المصرى نقلت من خلاله قيامها بتقديم برنامج دينى فى رمضان اطلق عليه اسم (أهل العلم) وهو الامر الذى أثار إهانة المشاعر الدينية للمصريين لأنه فى الوقت نفسه تنتشر فيديوهات للمقدم ضدها البلاغ على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية وصفحتها الشخصية فيديوهات مثيرة للغرائز وتقترب من الإباحية وهو الأمر الذى أثار حفيظة كل من شاهد هذا الإعلان عن البرنامج الذي أعلنت سما المصري عن تقديمه.

وأضاف محمود فى بلاغه، أن الشكل الذى ظهرت عليه سما المصري وهى تعلن عن برنامجها الدينى لا يمكن أن يتسق مع هيبة تلك البرامج الدينية فى شهر رمضان.

وطالب محمود فى بلاغه بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة فى وقائع البلاغ المقدم وإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة لإهانتها المشاعر الدينية للمصريين.


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