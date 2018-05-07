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رئيس بلدية القدس يستفز العرب بنشر لافتة السفارة الأمريكية الجديدة

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نير بركات
جانب من وضع اللافتات

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أعلن نير بركات رئيس بلدية القدس، بشكل رسمي عن وضع لافتات السفارة الأمريكية في القدس وقام بتعليق اللافتات بنفسه ونشر صورها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق على الصورة قائلاً "الأمر ليس حلما بل حقيقة. هذا الصباح علقت بفخر وسعادة أولى لافتات السفارة الأمريكية التي سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل فى القدس.. أشكر الرئيس ترامب على تحقيق هذه اللحظة التاريخية.. القدس هى العاصمة الأبدية لليهود، والعالم بدأ يعترف بهذه الحقيقة".

وانهالت تعليقات الاسرائيليين المستفزة للمشاعر العربية على الصور ابرزها:- قال ناشط: " عيد القدس سعيد احسنت, احسنت يا سيدي العمدة, نير الزمرد, شرف عظيم ان القدس عاصمة لاسرائيل, ونعم شرف عظيم لنا المقيمين, شعب القدس, وبالفعل هو عطلة للقدس byr?ynw ?? اخيرا هناك هو وعد, wb?yqbw?yh الى الماعز & ال في, السفارات الاخرى تجعل الحركة ???? انا القدس افتخر".

 وأضاف أخر: " انا لست فخورة بك اذا كنت قد قدمت يد الى اغلاق مجمع محطة القطار. كذلك انت, في مدينة bsynymh, عندما اعطاك المحكمة سلطة فتحها يوم السبت لسكان العلمانية و انت". وغرد ناشط: " الفضل ل (بيبي) وليس لك. ماذا عن كل الوحدات التي وافقت عليها للعرب في القدس??? النسبة المئوية من اليهود انخفضت تحت 65 ما الذي تفعله حيال هذا".

ومن المقرر افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس الأسبوع المقبل.
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