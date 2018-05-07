انطلاق المؤتمر الصحفى لاحتفالية ملكة جمال الكون بالغردقة

07 مايو 2018 - 12:05 م

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى لمهرجان ملكة جمال الكون بأحد فنادق الغردقة بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين قال تامر نبيل أمين عام جمعية المستثمرين بالبحرالأحمر.



يشارك فى مهرجان ملكة جمال الكون 70 دولة وتم عرض داتا شو لعرض الخبرات لكل ملكة جمال ويبرز المهرجان حالة الأمن والأمان بمصر مضيفا: هذه الفعاليات هي بدية لانطلاق عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة وتنظيم برامج سياحية وترفيهية للمشاركات دعمًا للحركة السياحية، وأضاف طارق لطفى رئيس لجنة التحكيم وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة ووزارة أن استضافة النجوم بأرض الغردقة هو نقل مزيد من الصورة الحضارية للبحرالأحمر.



أقيم المؤتمر برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.