  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

انطلاق المؤتمر الصحفى لاحتفالية ملكة جمال الكون بالغردقة

قبلي وبحري

صورة المؤتمر
صورة المؤتمر

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية

#

بالصور.. أول محجبة تصل لنهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا

#

بالصور.. ملكة جمال القارات فيرونيكا المكسيكية مصر بلد الأمن والأمان

#

بالصور.. انطلاق فعاليات ختام "ملكة جمال القارات" بالغردقة

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى لمهرجان ملكة جمال الكون  بأحد فنادق الغردقة بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين قال تامر نبيل أمين عام جمعية المستثمرين بالبحرالأحمر.

يشارك فى مهرجان ملكة جمال الكون 70 دولة وتم عرض داتا شو لعرض الخبرات لكل ملكة جمال ويبرز المهرجان حالة الأمن والأمان بمصر مضيفا: هذه الفعاليات هي بدية لانطلاق عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة وتنظيم برامج سياحية وترفيهية للمشاركات دعمًا للحركة السياحية، وأضاف طارق لطفى رئيس لجنة التحكيم وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة ووزارة أن استضافة النجوم بأرض الغردقة هو نقل مزيد من الصورة الحضارية للبحرالأحمر.

أقيم المؤتمر برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر