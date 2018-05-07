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تموين المنيا: استلام 70 ألف بطاقة تموينية الأسبوع الجارى

قبلي وبحري

وكيل وزارة التموين بالمنيا
وكيل وزارة التموين بالمنيا

جمال زكى

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استلام بطاقات

مقررات التموين

قال الدكتور محمود  يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اليوم الاثنين، فى تصريح خاص إن المديرية تتسلم خلال الأسبوع الجارى، أكثر من 701 ألف بطاقة تموينية جديدة للمواطنين سواء بدل تالف أو  فاقد أو متقدمين جدد بعد فصلهم عن أسرهم.

 ومن جانب آخر  نفى وكيل الوزارة عن وجود نقص شديد فى كميات الأرز الخاصة بالبقالين والمواطنين  لشهر مايو الجارى، لافتا إلى أن الوارد من الشركات والمصانع مستمر ويتم توزيه أولاً بأول على التجار والبقالين البالغ عددهم 2497 بقالا وتاجرا على مستوى المحافظة.

وأكد يوسف أن اللجنة المشكلىة لمتابعة توزيع المقررات التموينية لم تسجل  مخالفات من قبل البقالين بشان المقررات التموينية، والتى يتم توزيعها أولا بأول على اصحاب البطاقات بقرى ومدن المحافظة.

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