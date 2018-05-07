فرنسا تفرض قيودًا على حق التقاط صور الحيوانات المهددة بالانقراض

07 مايو 2018 - 12:12 م

فرض المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، قيودا على جميع الشركات الفرنسية التي تسعى إلى التقاط الصور للحيوانات المهددة بالانقراض، ويأتي في مقدمتها الفيلة والأسود، والنمور.

كما ألزمها بدفع تبرع مالي للحصول على حق التقاط الصور من أجل الحفاظ على هذه الحيوانات المهددة بالانقراض .

وكان الباحثون في مركز الأبحاث الفرنسي قد حذروا من استغلال هذه الحيوانات بطريقة غير شرعية ما يهددها بالانقراض، سواء بسبب سرقة العاج من الفيلة أو جلود الأسود والنمور التي تهرب وتباع بطريقة غير شرعية خارج فرنسا.