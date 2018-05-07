يوسف الحسينى: أعتذر للشعب السعودى عن إساءتى له

07 مايو 2018 - 12:21 م

وجه الإعلامى يوسف الحسينى، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية والشعب السعودى وذلك على استضافته خلال الأسبوع الماضى فى أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، مشيرا إلى أنه يتقدم بالاعتذار الواجب إلى الشعب والمملكة بسبب هجومه مسبقا عليهم خلال تقديمه لبرنامج "السادة المحترمون" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحسينى خلال تقديمه لحلقة أمس من برنامج "نقطة تماس" والذى يعرض على فضائية "أون لايف" إنه سعيد مِن حسن ضيافة الشعب السعودى له، بعدما توجه الأسبوع الماضى إلى المملكة العربية السعودية، تحديدًا ما بين مكة والمدينة، لأداء العمرة بصحبة زوجته.

وتابع قائلاً إنه تقابل مع الشخص السعودى المسئول هناك، والذى رَحب به عندما تأكد من كونه المذيع يوسف الحسيني، على عكس ما توقعه “الحسيني” من معاملة سيئة، مشيرًا إلى ما قاله له:”أهلاً بيك، نورت السعودية، وإن شاء الله عمره مقبولة”.

تمنى “الحسيني” أن يقبل الشعب السعودى هذا الاعتذار منه، مشيرًا إلى أن حُسن المعاملة التى تلقاها، ممن كانوا يعرفونه فى مكة أو المدينة، جعلته يخجل مما قاله سابقًا، ويصمم على تقديم الاعتذار لهم، منوهًا بأمنياته لتكرار الزيارة وأداء العمرة مرة ثانية أو أداء فريضة الحج عن قريب.