الخميس.. بدء الاحتفال برحلة مرور العائلة المقدسة بالمنيا

07 مايو 2018 - 12:23 م

تستعد محافظة المنيا للاحتفال برحلة مرور العائلة المقدسة بدير السيدة العذراء بمركز سمالوط والتى ستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وتفقد مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة سمالوط، اليوم، دير السيدة العذراء بقرية جبل الطير التابعة لقرية بنى خالد بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لمتابعة سير الإجراءات والتجهيز لاستقبال الزوار خلال فترة المولد التي تبدأ 10 مايو الجاري وتنتهي يوم 17 من نفس الشهر.

رافق رئيس مركز سمالوط في الجولة، عماد حسن نائب رئيس المركز، وحمادة جمعة رئيس قرية بنى خالد، ومصطفى عبده رئيس قرية البيهو، وعدد من المسئولين بالادارات المعنية، وتمت متابعة خط سير السيارات والمعديات النهرية، التي تنقل الأهالي للدير وذلك للوقوف على مدى الاستعداد الكامل من حيث توافر الأمان حفاظًا على أرواح الزوار ولتجنب وقوع أى خطأ أو تقصير.