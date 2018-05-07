المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

07 مايو 2018 - 12:23 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة 9 متهمين بالمؤبد كما عاقبت متهمين اثنين بخمس سنوات وبراءة 3 آخرين، لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ،اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وهي تنظيم داعش الارهابي وتكفير الحاكم، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور وتعريض السلام الاجتماعى إلى الخطر.