  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

ننشر بالأسماء معاقبة 14 متهمًا بالانضمام لداعش

#

اليوم.. الحكم على 14 داعشيًا بخلية "عين شمس"

#

غدًا الحكم على 14 متهما بالانضمام لداعش بعين شمس

#

7 مايو.. الحكم على متهمى "داعش عين شمس"

عاقبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة 9 متهمين بالمؤبد كما عاقبت متهمين اثنين بخمس سنوات وبراءة 3 آخرين،  لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ،اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وهي تنظيم داعش الارهابي وتكفير الحاكم، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور وتعريض السلام الاجتماعى إلى الخطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر