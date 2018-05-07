ننشر بالأسماء معاقبة 14 متهمًا بالانضمام لداعش

07 مايو 2018 - 12:33 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة 14 متهما بالانضمام لتنظيم داعش عين شمس.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم أنس محمد، ووليد خلاف، حمدى أحمد على، صهيب محمد، محمود حسين رشاد،أحمد خليفة زكى، أسامة قدرى عبد الرحمن، على على حسنى، وليد حسين رشاد،، والسجن 5 سنوات هيثم محمد محمود، وجمال الدين عبد العزيز

والصادر بحقهم حكم بالبراءة هم محمد عبد العال، عمرو عبده، وليد فتح الله، والصادر بحقهما حكما لقيامهم بانضمامهم لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ،اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وهي تنظيم داعش الارهابي وتكفير الحاكم، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور وتعريض السلام الاجتماعى إلى الخطر.