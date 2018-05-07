تأجيل محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة

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المقاومة الشعبية

كرداسة

لجنة المقاومة الشعبية

احكام الدستور

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مُحاكمة المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 25 يونيو لمرافعة النيابة، وحضور المتهم رقم 38 من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وأمانة سر  أيمن القاضى  وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT   وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين.

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