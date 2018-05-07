غارات جوية على مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية

07 مايو 2018 - 12:40 م

تعرض مكتب رئاسة الجمهورية، الخاضع لسيطرة الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء، الإثنين، لغارتين جويتين، يعتقد أن التحالف العربي نفذهما.

وقال شهود عيان للأناضول إن الغارتين تسببتا بدمار جزئي للمكتب، الواقع في حي التحرير وسط صنعاء، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد أعدادهم.

من جانبها، أكدت قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم جماعة الحوثي، في خبر مقتضب، وقوع القصف، دون تحديد حجم الأضرار أو عدد الضحايا.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.