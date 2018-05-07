» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال

07 مايو 2018 - 12:43 م

أكد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي أنه على يقين بالتأهل في مونديال كأس العالم بروسيا قائلا: "بالفعل نلعب ضمن مجموعة صعبة ولكننا نلعب بثقة وتحد وسوف نتأهل للمرحلة المقبلة".

وأضاف "صلاح" في حواره مع فضائية "سي إن إن" نُعد فريقًا جيدًا، نحن لاعبون جدد تقريبًا في نفس العمر السني، خضنا مواجهات ومباريات مع بعضنا البعض تحت 17 و21 عامًا، ونسعى دائمًا لإسعاد الشعب المصري، وأشعر بالفخر في نجاحنا بالوصول إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

يذكر أن مصر تأهلت إلى مونديال كأس العالم في روسيا وتضمنت المجموعة التي ستلعب معها أوراجوي، والسعودية، وروسيا البلد المستضيف.