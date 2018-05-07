السناوى: الحب القاسى يعرض "صلاح" للخطر

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حذر عبد الله السناوى، الكاتب الصحفى من تداعيات الحب الزائد الدولى والجماهيرى للاعب المنتخب المصرى محمد صلاح المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أنه مطالب فى وقت واحد وبشكل مضغوط أن يواصل تألقه المدهش فى فنون كرة القدم، يصحح صورة العرب والمسلمين فى الغرب، يخفف أزمة الشباب الذين يبحثون عن أمل، وينهى معاناة أصحاب ذوى الحاجة الذين يتوافدون على قريته بأعداد زادت عن كل حد كأنه مؤسسة تنفى مسئولية كل المؤسسات، أو بديل سحرى يحل كل الأزمات.

وأضاف السناوى خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان" هذا الحب القاسى"، أن بموهبة صلاح تغنى جمهور فريقه الإنجليزى «ليفربول» باسمه، مستعدا أن يذهب معه إلى المسجد إذا ما استمر فى إحراز الأهداف، وبدأ الأطفال الصغار يقلدونه فى سجداته بعد إحراز أهدافه، ويرفعون أصابعهم إلى السماء كما يفعل  ولذلك ما يساعد على ترميم شروخ الصور مستويات التقدم العلمى والاقتصادى ومدى جودة الحياة وتجديد الخطاب الدينى والإسهام فى صناعة الحضارة الحديثة.

ومضى مستكملا: "قد كانت أزمته مع اتحاد كرة القدم المصرى كاشفة للفارق بين عقليتين، واحدة حديثة تحترم عقود الرعاية، والأخرى عشوائية تكاد لا تعرف شيئا عن أية قواعد قانونية بقواعد المنافسة التجارية تسعى الشركات الدولية للتعاقد مع لاعبى كرة القدم الأكثر شعبية للترويج لمنتجاتها، والقواعد ملزمة ومصونة، لكنها أهدرت فى حالة صلاح".


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