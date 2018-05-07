خبراء يجيبون:"هل يمكن عزل ترامب من منصبه؟

07 مايو 2018 - 12:58 م

أكدت وكالة أنباء الصين الرسمية، شينجوا، أنه بالرغم من شخصية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المثيرة للجدل، وانخفاض شعبيته في الولايات المتحدة، إلا أن الحديث عن إقالته أو إجباره للاستقالة من منصبه، أمر غير وارد على الإطلاق، وفقًا لآراء بعض الخبراء واستطلاعات الرأي.

وتابعت الوكالة، في تقريرها، أن الرئيس" ترامب" شخصية مثيرة للجدل إلى حد كبير، حتى قبل أن يتولي منصبه في البيت الأبيض منذ أكثر من عام، وما زالت الاتهامات بالتواطؤ المزعوم مع روسيا تحيط بالرئيس، ما أثار نزاعًا مفتوحًا بين "ترامب" والمستشار الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق، محاولاً الوصول للحقيقة تورط حملة "ترامب" مع روسيا.

لكن على الرغم من الجدل المستمر، قال الخبراء إن عملية العزل غير مرجحة بنسب كبيرة، كما تشير استطلاعات الرأي إلى الشيء نفسه.

"العزل" ليس أفضل خيار لديمقراطية

وبشأن كون هذه الخطوة "سياسيًا" قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للديمقراطيين، قال داريل ويست زميل معهد بروكنيجز البحثي، للوكالة "إن الزعماء الديمقراطيين ليسوا متحمسين لتشجيع الحديث عن الإقالة لأنهم يشعرون بالقلق من أنها ستعمل على غضب قاعدة الحزب الجمهوري ما يجعل الأمر أكثر صعوبة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل".

وفقاً لاستطلاع مؤسسة "راسموسن" نُشر يوم الجمعة الماضية، لا يعتقد الناخبون أن السعي إلى المساءلة هو أفضل إستراتيجية للديمقراطيين الذين يديرون انتخابات منتصف المدة هذه السنة".

وأردفت: "يعتقد 15% من الناخبين الأمريكيين إن التركيز على العزل المحتمل لترامب يمثل الإستراتيجية الأفضل أكثر من الاهتمام بقضايا تخص السياسات التي يختلف فيها الديمقراطيون مع الرئيس الأمريكي ".

في المقابل يعتقد:" 70% من المراقبين يعتقدون أن التركيز على خلافات السياسة هو الإستراتيجية الأفضل".

في حين يعتقد 41% من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس "ترامب" سيعاد انتخابه في عام 2020، بعد أن كان 34 % في أواخر ديسمبر يعتقدون ذلك"، حسبما أفادت مؤسسة " راسموسن".

وعبر "26 % من المشاركين عن اعتقادهم بأن ترامب قد يخسر أمام مرشح ديمقراطي في انتخابات 2020، في انخفاض 4% عن استطلاع ديسمبر الماضي" .

علاوة على ذلك، أصر الخبراء على أن الإقالة ستكون تحديا سياسيًا للديمقراطيين، وقال دان ماهافي، نائب الرئيس ومدير السياسات في مركز دراسات الكونجرس والرئاسة:"سيكون من الصعب سياسياً على الديمقراطيين الحصول على ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والمحافظة على الزخم السياسي من خلال عزل ترامب".

وبدورها، ترى الوكالة أن عزل "ترامب" عملية طويلة ومعقدة، من الصعب مقاضاة رئيس ما لأنه ببساطة لا يحظى بشعبية أو غير كفؤ ويتفوه بالحماقات.

وأيد "ماهافي" هذا الرأي، إذ نوه "أنها عملية نادرة للغاية في التاريخ الأمريكي لسبب ما"، مضيفًا: "لا أعتقد أن الإقالة ستفعل أي شيء من أجل المزيد من السياسات الديمقراطية أو تحقيق هدفهم الذي يتمثل في إظهار أن الظاهرة "الترامبية" نهايتها الموت الحتمي أو هو الطريق المسدود سياسيًا".

وأشار إلى أن السبيل الوحيد أمام الديمقراطيين لتحقيق ذلك هو أن يفوزوا على الجمهوريين في صناديق الاقتراع.