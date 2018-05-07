  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

الرياضة

ميلوراد ماجيتش
ميلوراد ماجيتش

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

#

«صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»

#

"صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%

#

تعليقات مذهلة من "لمبارد" و"جيرارد" على محمد صلاح

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة مبارة ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح وريال مدريد في نهائي دوري أوروبا المرتقب في 26 مايو الجاري بمدينة "كييف" الأوكرانية إلى الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش.

وتقلد الحكم الصربى صاحب الـ45 عامًا الشارة الدولية عام 2009، وسبق له إدارة المباراة النهائية فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للقارات التى أقيمت الصيف الماضى فى روسيا التى جمعت بين منتخبى ألمانيا وتشيلى.

وأدار ماجيتش 34 مباراة الموسم الجارى فى جميع البطولات، من بينها 5 مباريات فى الدورى السعودى، و4 مباريات فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، كان أبرزها مواجهة يوفنتوس وبرشلونة 0-0، وأتلتيكو مدريد ضد روما 0-0.

صعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر