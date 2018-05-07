البرعى: تجاهل الحكومة للتقارير الدولية ليس بصالح الاقتصاد

07 مايو 2018 - 01:06 م

علق نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، على تقرير منظمة العفو الدولية والذى أفاد بأن تنفيذ حكم الحبس الإنفرادى داخل السجون فى مصر أمر غير قانونى قائلا إن الدولة عليها تحقيق ما نصت عليه المواثيق الدولية من الحفاظ على حقوق الإنسان.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مصر جزء من المجتمع الدولي ولا تستطيع أن تتنصل من التزاماتها الدستوريه والدولية بالمحافظة على حقوق الانسان والدفاع عنها. منظمة العفو الدولية منظمة لها سمعة ومصداقية كبيرتان ويجب فتح قنوات اتصال معها ومع غيرها من المنظمات المهمة لمناقشة وجهات نظرها وما يمكن تنفيذه من توصياتها ".

وأضاف الخبير القانونى:"علي المدي الطويل والمتوسط فان تلك التقارير المتواترة توثر علي الرأي العام في بلاد تحترم حكومتها الرأي العام وتخشي تحولاته وبالقطع فإن استمرار تجاهل تلك التقارير لا يصب في صالح الاقتصاد والاستثمار في بلد كمصر يعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية".