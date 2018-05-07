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رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرياضة

باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية
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قرر النادي الأهلي الاستغناء عن خدمات ظهير أيمن الفريق باسم علي نهاية الموسم الجارى، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بشكل كبير.

واعتمد حسام البدري المدير الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة على الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى، ما تسبب فى ندرة مشاركة "باسم" مع الفريق طوال الموسم المنتهى.

ويفاضل باسم على بين أكثر من عرض، يأتى أبرزها العودة للمقاولون العرب، بجانب بعض العروض من أندية البترول، حيث يعيش اللاعب موسماً صعباً للغاية مع الفريق تسبب في بقائه في غرفة العلاج طوال الموسم وابتعاده عن الحسابات وخروجه من الصورة، حيث يبحث اللاعب في الفترة المقبلة عن استعادة بريقه من جديد.


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