ضبط صاحب شركة استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط صاحب شركة استثمارية عقارية نصب على 5 مواطنين والاستيلاء منهم على 4 ملايين و750 ألف جنيه بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.

وورد للإدارة العامة للأموال العامة لوسط الدلتا، بلاغ من المدعو "مصطفى س. أ"، و4 آخرين مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام كلٍ من "ياسر ك. ا، مواليد 1950"، صاحب شركة إستثمار عقارى، محكوم عليه هارب فى 133 قضية "نصب، شيك" بإجمالى أحكام 26 سنة حبسا، و"وائل ج. ح ، 44 عاما"، شريك بذات الشركة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على 4 ملايين و750 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وقدما لهم عقود منسوبة لمجموعة استثمار وتنمية عقارية ملكهما تتضمن ما تم الإتفاق عليه، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تبين من تحريات صحة المعلومات الواردة بالبلاغات، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى "جار ضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



