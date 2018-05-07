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محافظ الغربية يفتتح وحدة للحضانات بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه بطنطا

قبلي وبحري

محافظ الغربية يفتتح وحدة للحضانات بتكلفه قدرها 2 مليون جنيه بكفر عصام مركز طنطا بالجهود الذاتيه
محافظ الغربية يفتتح وحدة للحضانات بتكلفه قدرها 2 مليون جنيه بكفر عصام مركز طنطا بالجهود الذاتيه

محمد عبدالناصر

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صحة الغربية

مشروعات خدمية

حضاانات

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وحدة حضانات خير الزاد الخيرى بالتعاون مع مؤسسة السنوسى الخيرية بكفر عصام مركز طنطا بتكلفة 2 مليون جنيه وتم إنشاؤها بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى وتحتوى الحضانات على 12 حضانة وتحتوى كل حضانة على 5 أجهزة تنفس صناعى وجهاز سباب وتحتوى الحضانات على كبسولة لعلاج الارتقاع الشديد فى نسبه الصفراء فى الدم وتهدف هذه الكبسولة إلى تجنب الآثار الجانبية الخطيرة مثل ضمور المخ والعمى والصمم. 

 وتفقد محافظ الغربية دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والتى تستقبل جميع المسنين وتقدم لهم الرعاية الكاملة من إقامة وإعاشة بالمجان من كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد "صقر" دعمه الدائم للمشروعات الخدمية التى تعمل على راحة المواطنين وتوفير الرعاية لهم مشيرًا الى  التعاون والتكاتف بين الشعب المصرى والذى يتمثل فى التنسيق والتعاون  بين المجتمع المدنى والجهاز التنفيذى بإقامة مشروعات خدمية  لصالح المواطنين






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