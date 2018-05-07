  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:46 م
بحث متقدم
باسم علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي الجماعية

رحيل ظهير أيمن الأهلي

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

مقالات

جمال سلطان

أخبار متعلقة
#

في وداع خالد محيي الدين

#

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

#

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

#

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

نجحت الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس أمس ، والتي تعتبر الأولى بعد إسقاط حكم الطاغية زين العابدين بن علي ، في أولى جولات الربيع العربي ، تونس التي كانت رائدة في ربيع العرب تظل هي الرائدة أيضا في مسار الديمقراطية والتعددية التي ولدها ذلك الربيع المبهر ، وهي البلد الوحيد الذي نجا ـ إلى حد كبير ـ من المقصلة التي نجحت فيها قوى الثورة المضادة في تدمير ثورات الربيع العربي وتحويل الواقع فيها إلى كابوس دموي في أكثر من بلد ، تونس نجت من ذلك المسار ، بفضل حكمة قواها المدنية والإسلامية ، وأيضا بفضل الدرس الذي رأوه بأعينهم في مناطق أخرى عندما تخلت القوى الوطنية عن اختيار التعايش والحوار والمشاركة .
ديمقراطية تونس ضعيفة نسبيا ، هذا صحيح ، ونسبة الإقبال لم تكن ضخمة لكنها ليست سيئة ، فهناك حوالي مليون وثمانمائة ألف ناخب شاركوا من بين حوالي خمسة ملايين لهم حق التصويت بنسبة تقترب من 34% ، ولكنها في السياق العربي طفرة مهمة ، مع الصبر عليها ستنمو وتترسخ ثقافتها وممارساتها في البلاد ، وقد حقق حزب النهضة ذي الأصول الإسلامية نجاحا مهما في تلك الانتخابات ، وخرج متصدرا لها بنسبة فوز حوالي 27% من عدد المقاعد ، ونجح في الحصول على رئاسة بلديات كبرى المدن التونسية بما فيها العاصمة تونس ، كما حل حزب نداء تونس ، حزب رئيس الجمهورية ، في المركز الثاني بحصوله على ما يقارب 22% من عدد المقاعد ، وباقي المقاعد توزعت على عدد كبير من الأحزاب والقوى المختلفة والمستقلين .
نجاح حزب النهضة يأتي تتويجا لجهوده الشعبية الصبورة طوال السنوات الماضية ، وخطته للانفتاح على التيارات المختلفة بما يجعله يخرج من عباءة "الجماعات" الدينية ، وعباءة الإخوان تحديدا ، ليكون أشبه بجبهة سياسية وطنية واسعة تحوي في طياتها تنوعا فكريا وايديولوجيا ، لذلك دفع بعدد كبير من المرشحين والمرشحات من العلمانيين ، ولكنهم غير معادين للمتدينين ، وهي التجربة التي أثمرت عن نجاح أول سيدة تونسية في رئاسة بلدية العاصمة في أول تجربة ديمقراطية على مستوى البلديات ، وهي سيدة علمانية وغير محجبة ولا تنتمي إلى التيار الإسلامي بأي وجه ، ولكنها شخصية سياسية جادة ولها تاريخ نضالي جيد ولا تشوب سيرتها أي شبهات فساد ، وكان من أهم شعاراتها الانتخابية أن إدارة البلديات ستكون بالتوافق أيا كان الفائز ، وبدون شك فإن نجاح السيدة سعاد عبد الرحيم يمثل نجاحا سياسيا وإعلاميا كبيرا لحزب النهضة .
كالعادة في أي انتخابات ديمقراطية في العالم العربي ، على قلتها ، حققت الأحزاب اليسارية والليبرالية المتطرفة حضورا ضعيفا ، وأتت بعد النهضة والنداء بمسافة بعيدة جدا ، وأقل مما حققته حتى القوى المستقلة ، وهو الدرس الذي لا تريد أحزاب اليسار العربي استيعابه أو التسليم به ، وهو أن الجدل البيزنطي في قضايا الحداثة والاستنارة والخصومة المفتعلة مع الفكر الديني ورموزه ، تصلح في نوادي ثقافية أو ربما قاعات درس أكاديمي ، لكنها لا تصلح في العمل السياسي المنفتح على شعب بكامله ، حضارته وثقافته وقيمه ولغته ومقدساته ، كلها تنتمي إلى الإسلام ، وبالتالي فأي معركة سياسية تمتطي جواد المواجهة مع هذا "الإرث" الشعبي مصيرها الفشل حتما ، ولو أن قوى اليسار ركزت جهودها على "دنيا الناس" وقضايا الاقتصاد والعدالة وخطط معالجة الفقر وضمانات الحريات العامة وكرامة الوطن والمواطن ، لنجحت وحققت طفرات كثيرة ، وهو ما نجح فيه اليسار الأوربي قبل ذلك ، عندما نفض عن نفسه ميراث النخبوية المتعالية على الواقع والتنظير الإيديولوجي المتكلس فحقق طفرات وحصد غالبية ووصل إلى قيادة أكثر من دولة كبيرة .
غير أن الدرس الأهم في انتخابات تونس هو للإسلاميين في كل مكان ، فكلما كان التيار الإسلامي أو المحافظ أكثر انفتاحا على المجتمع والحياة السياسية ، وأكثر إخلاصا في التعاون والعمل الجبهوي ، كلما نجح وتفوق وحافظ على حظوظه المتقدمة في أي سباق ديمقراطي ، وكلما كان ذلك التيار منغلقا على نفسه وعلى أتباعه وعلى أفكاره وعلى مصالحه وربما أطماعه ، كلما خسر وانحسر نفوذه وتراجعت حظوظه السياسية وربما دخل في صدامات مروعة ، لن يجد فيها أي ظهر ولا نصير ، بعد أن باع الكل وأعطى ظهره للجميع أيام الغرور السياسي .
مبروك لتونس وشعبها نجاح الانتخابات البلدية ، ومبروك لحزب النهضة نجاحه السياسي المبهر ، ومبروك للسيدة سعاد عبد الرحيم توليها رئاسة بلدية عاصمة الربيع العربي . 

[email protected]
https://www.facebook.com/gamalsoultan1/
twitter: @GamalSultan1

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر