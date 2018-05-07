"صلاح" يحصد لقبا جديدا من "يويفا"

07 مايو 2018 - 02:21 م

حصد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لقب صاحب الهدف الأجمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق محمد صلاح على مارسيلو وماركو أسينسيو ثنائي الريال، وجوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني، ونانيجولان لاعب روما الإيطالى، بعدما حصل على 47% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا".

وتواجد النجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب صاحب أجمل أهداف الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث تم اختيار هدفه الأول فى شباك روما الإيطالى بالمباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع قبل الماضى بملعب "آنفيلد".