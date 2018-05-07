رسالة مؤثرة من زوجة صحفى معتقل

07 مايو 2018 - 02:38 م

علقت منار طنطاوى، زوجة الصحفى المعتقل هشام جعفر رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمى للوساطة والحوار، على التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية والذى يدين الإساءة فى استخدام حكم الحبس الانفرادى فى السجون، مؤكدة أنها منذ 5 أشهر لم تتم الموافقة لها على القيام بزيارة لزوجها المحبوس احتياطيًا سجن العقرب بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية من أكتوبر 2015.

وقالت طنطاوى خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رد الخارجية إن هشام يتمتع بزيارات منتظمة من أقاربه، طيب تمام أنا عايزة زيارة اليومين دول قبل رمضان وعايزة حقى فى زيارته من غير حائل وعايزة المدة تكون المدة القانونية واثبتولى إنى غير صادقة".

وأضافت مرددة: "كمان مفيش مشاكل لو صورتم كل زياراتى ليه علشان تثبتوا إنكم على حق وهنشرها على صفحته وصفحتى بس أشوفه 5شهور معرفش عنه حاجة".